معتز إينو: جميع لاعبي الأهلي يساندون كهربا لاستعادة ذاكرة التهديف.. فيديو

أكد الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في آخر مباراة يستعيد ذاكرة تحقيق الأهداف.

وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق، أن جميع لاعبي الأهلي يسعون لمساعدة كهرباء في الملعب، والجميع يخدم عليه، لتحقيق الأهداف، وحقق المطلوب في المباراة الأخيرة.

وأشار خلال حواره على قناة الحدث اليوم، إلي أن كهربا سيوجه إيقافا لمدة 6 مباريات خلال الفترة المقبلة، ولكن اللاعب يقوم بتنفيذ المطلوب منه في المباراة.

ولفت إلي أن كهربا يعاني من مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة، و الجميع يقف بجانبه.