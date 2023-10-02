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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب غرامة الزمالك.. تهديد شديد اللهجة لـ كهربا

صدى البلد

أكد هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لن يتنازل في حقه ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لن يتنازل عن حق الزمالك في قضية كهربا، مضيفًا «سنحصل على أموالنا كاملة من قضية كهربا، وأحمد فتوح وزيزو لن يرحلا عن الزمالك».

وواصل تصريحاته، أن القائمة التي يترأسها حسين لبيب في انتحابات الزمالك، أنشأت صندوقًا لدعم الزمالك به ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أنه يتمنى إعادة إسم زامورا على ملعب النادي من جديد.

وعن إمكانية إزالة يافطة نادي القرن من على سور نادي الزمالك، قال هشام نصر: «بالفعل تمت إزالتها، لكن نظل ونبقى نادي القرن، وأي حق لصالح الزمالك لن نتركه وسنسعى للحصول عليه».

https://www.youtube.com/watch?v=_ZKAWVM9Qhk

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