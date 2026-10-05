جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شخصين في جنوب سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أن قواته أطلقت النار، قبل قليل، على مشتبه بهما رُصدا وهما يقتربان من موقع عسكري في جنوب سوريا على متن دراجة نارية.

وزعم جيش الاحتلال أنه بعد رصد اقتراب الشخصين من الموقع العسكري، باشر الجنود "إجراءات اعتقال مشتبه بهما"، والتي تضمنت إطلاق نار حي باتجاه الدراجة النارية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم احتجاز المشتبه بهما، دون تقديم تفاصيل حول حالتهما الصحية، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود جراء الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من يوم واحد من مقتل مشتبه به بالرصاص أثناء محاولته اختراق موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في تسعة مواقع داخل جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتقع معظم هذه المواقع ضمن منطقة عازلة تخضع لدوريات الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين.