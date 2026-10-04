قصف إسرائيلي وتوغل بري جنوب سوريا

شهد جنوب سوريا، السبت، تصعيدًا جديدًا، بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قرية عابدين في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع توغل بري لقواته في ريف القنيطرة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط القرية الواقعة في حوض اليرموك، دون ورود معلومات فورية عن سقوط قتلى أو إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وفي تطور منفصل، توغلت قوات احتلال إسرائيلية غرب قرية صيدا الحانوت جنوب محافظة القنيطرة، مستخدمة دبابتين وعددًا من المركبات العسكرية، قبل أن تطلق النار باتجاه مناطق سكنية، وفق التقارير.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أثار الملف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن مئات الغارات والهجمات المدفعية وأكثر من ألف توغل إسرائيلي داخل الأراضي السورية منذ أواخر عام 2024.