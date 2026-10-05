رئيسة وزراء إيطاليا تسعى لحماية حقوق ملكية صوتها لمواجهة النسخ المولدة بالذكاء الاصطناعي

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تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /الاثنين/، بطلب لحماية حقوق ملكية صوتها كجزء من جهود مكافحة استخدامه في إنشاء نسخ صوتية مقلدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تسجيله لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وسجلت رئيسة الوزراء الإيطالية عبارة "أنا جورجيا ميلوني" مرتين لإتمام إجراءات الطلب، الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للمكتب.

ويصنف الطلب حالياً ضمن فئة "قيد الدراسة"، فيما يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة استخدام صوت ميلوني في إنشاء نسخ صوتية مقلدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.