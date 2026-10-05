عمومية الأهرام تعتمد القوائم المالية المستقلة والمجمعة

انتهت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٣٠ أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة الأهرام برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، و أعضاء الجمعية العمومية عمرو الخياط حمدي رزق والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور محمد توفيق المحاسبة بجامعة عين شمس والدكتور إيهاب أبو عيش بقسم إدارة الأعمال جامعة القاهرة و أشرف جابر رضوان والدكتور هيثم فتحي الشيخ و أحمد عامر عبدالله وفاء إبراهيم فتحي محمد عبدالحميد محمد أحمد محمد حلمي أيمن محمود الأمين محمد سيد جمعة ، أعضاء الجمعية العمومية وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة وأسامة أبوباشا عضو الهيئة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر مستشار الجهاز المركزي للمحاسبات وأمين محمد حسين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وهناء إسماعيل مستشار قطاع المكتب الفني ونهى أحمد بدر رئيس قطاع المكتب الفني هالة نورالدين حافظ رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وحنان حنفي محمد مدير عام –الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ودنيا حسنين عباس مراجع اول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وعزة السعيد إمام رئيس مجموعة مراجعة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب .

كما حضر الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمد شبانة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الحضور حيث تم استعراض البيان التنفيذي لقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة ووجه سيادته بضرورة التعاون الكامل مع شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات كما وجه الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ، حيث أكد حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت وما زالت داعمة لمؤسسة الأهرام في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية والعمل على معالجة الثغرات الموجودة من عشرات السنين لوقف نزيف الخسائر والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية حفاظاً على كيان مؤسسة الأهرام العريقة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) .

وطلبت الجمعية العمومية من الهيئة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن هذه الملاحظات وأسبابها والمسئولية عنها ، على أن تُقدم اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه خلال شهرين من تاريخه وعرضه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخه منه.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩. كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأن استثمار واستغلال بعض الأصول المملوكة لها.