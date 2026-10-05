مش معاه رخصة.. القبض على شخص استعرض بدراجة نارية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور “مدعوم بمقطع فيديو”، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بـ"أداء حركات استعراضية" حال سيره بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه “عاطل” و"لا يحمل رخصة قيادة"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ أول أكتوبر الجاري، في أثناء سيره بدائرة القسم محل سكنه" على سبيل الاستعراض".

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.