المؤبد لمتهمين بخلية الهيكل الإداري للإخوان في الأزبكية وضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، الحكم على متهمين اثنين في القضية رقم 5009 لسنة 2026 جنايات الأزبكية، بتهمة الانضمام للهيكل الإداري للإخوان.

قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وإدراج المحكوم عليهما والكيان التابعين له «جماعة الإخوان الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع حل تلك الجماعة وإغلاق مقارها داخل البلاد وخارجها، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 28 أغسطس من عام 2022 المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمة الثانية لتلك الجماعة الإرهابية مع علمها بأغراضها، ووجه للمتهمين جريمة تمويل الإرهاب، ووجه لهما ارتكاب سلوك بقصد الاضرار بالاقتصاد الوطني بان تعاملا بالأموال خارج السوق المصرفي.