بعد الجراحة.. حمدي فتحي يعود إلى تدريبات الوكرة بالقناع الواقي

عاد الدولي المصري حمدي فتحي إلى تدريبات فريقه الوكرة القطري، بعد خضوعه لعملية جراحية في الأنف إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام السيلية في بطولة كأس قطر.

وظهر لاعب وسط الوكرة في مران الفريق مساء الأحد، مرتديًا قناعًا واقيًا لحماية الوجه، في خطوة جديدة ضمن برنامجه للتعافي والعودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.

وكان حمدي فتحي قد خضع للجراحة في 27 سبتمبر الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، وهو ما تسبب في غيابه عن معسكر منتخب مصر الأخير.

ويستعد الوكرة لمواجهة الغرافة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، وسط متابعة لحالة حمدي فتحي ومدى جاهزيته للعودة إلى المباريات الرسمية.

ويأمل الجهاز الفني للوكرة في استعادة خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن فتحي يمثل أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، بعدما شارك في بداية الموسم قبل أن تبعده الإصابة عن الملاعب.