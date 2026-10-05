أغاني وطنية.. طلاب صلاح سالم الثانوية يقدمون عرضًا غنائيًا يخطف الأنظار في احتفالات أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبا من احتفالات مدرسة صلاح سالم الثانوية بمحافظة البحيرة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتي شهدت مشاركة مميزة من الطلاب وإبراز مواهبهم الفنية.

وظهر خلال الفيديو عدد من طلاب المدرسة وهم يقدمون فقرات غنائية وفنية ضمن فعاليات الاحتفال، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، حيث لفت الطلاب الأنظار بأدائهم المميز وحرصهم على تقديم فقرات تعبر عن مشاعرهم تجاه الوطن وانتصارات أكتوبر.

وشهدت الفعاليات تقديم أغنية «تفوت عليكي المحن»، وسط تفاعل الحضور مع أداء الطلاب، في مشهد عكس مواهبهم وقدرتهم على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية داخل المدرسة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات المؤسسات التعليمية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرص المدارس على تعريف الطلاب بأهمية هذه المناسبة الوطنية، وتنمية روح الانتماء لديهم من خلال الأنشطة الفنية والثقافية.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمواهب الطلاب وأدائهم خلال الاحتفال، مؤكدين أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة.