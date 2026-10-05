وزير الدولة بالخارجية الألمانية: نصف مليون مصري يتعلمون لغتنا

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، يوم الاثنين إن الاحتفال بمرور ۳٦ عاماً على الوحدة الألمانية وهو يوم يجسد بالنسبة إلى بلادنا قيم الديمقراطية والحرية وتجاوز الحدود أكثر من أي يوم آخر.

وأضاف وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية في كلمته على هامش احتفال سفارة ألمانيا بالقاهرة بيوم الوحدة، أنه يوما يمثل التغلب على ديكتاتورية شيوعية قمعت مواطنيها بلا رحمة وأغرقت البلاد في حالة من الركود الاقتصادي، بل إن تلك الديكتاتورية أطلقت النار على مواطنيها عندما حاولوا مغادرة البلاد. ففي برلين وحدها فقد ۱٤۰ شخصاً حياتهم نتيجة لذلك.

وأضاف هان أنه ينبغي أن يظل هذا الأمر دائماً درساً لنا نحن الألمان، وأقول ذلك قبل كل شيء مخاطباً أبناء بلدي في ضوء الظروف السياسية الراهنة في عاصمتنا.

وتابع "لهذا فإن الثالث من أكتوبر يمثل بالنسبة لنا نحن الألمان يوماً للفرح والامتنان وفي الوقت نفسه يوماً للذكرى، نتذكر شجاعة أبناء ألمانيا الشرقية آنذاك الذين خرجوا سلمياً إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير وسقوط جدار برلين، ونتذكر كذلك أن الوحدة الألمانية لم تكن لتتحقق بجهد ألمانيا وحدها. فقد كان لثقة شركائنا وأصدقائنا ودعمهم دوراً حاسماً في تحقيقها".

وأشار الوزير الألماني إلى أن هذه التجربة لا تزال تشكلنا حتى يومنا هذا، ففي عالم يشهد أزمات وصراعات وتوترات متزايدة ندرك جيداً مدى قيمة الشراكات الموثوقة، ومصر بالنسبة إلى ألمانيا شريك من هذا النوع وهي دولة محورية في هذه المنطقة، وعلاقاتنا وثيقة ومتنوعة فهي تمتد من السياسة والاقتصاد إلى العلوم والتعليم وصولاً إلى الثقافة والتواصل بين مجتمعينا".

وأضاف أن هذه العلاقات اكتسبت على مدى سنوات طويلة مزيداً من العمق والقوة ويتجلى ذلك في اللقاءات والمباحثات المنتظمة بين حكومتي بلدينا، وقبل كل شيء يتجلى في الروابط الإنسانية الكثيرة التي تجمع بين الناس في ألمانيا ومصر.

وأشار قائلا "كما سبق أن ذكرت تشرفت بالأمس بالمشاركة في حفل التخرج في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهناك أمكننا أن نلمس بصورة مباشرة معنى التعاون الأكاديمي بين بلدينا: شباب وشابات يكتسبون المعرفة ويتعلمون اللغات ويقيمون علاقات ويبنون جسوراً تتجاوز بكثير حدود فترة الدراسة الجامعية نفسها".

ولفت إلى أن عدد المصريين الذين يتعلمون اللغة الألمانية ارتفع خلال عشر سنوات فقط من نحو ۲٦۰ ألف شخص إلى أكثر من ٥۰۰ ألفاً. وهذا أمر مثير للإعجاب ويمثل فرصة كبيرة.

وودجه الوزير الألماني حديثه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، قائلا "يسعدني بشكل خاص وجودكم معنا الليلة لأننا نريد أن نستفيد من هذه الفرصة، وتعمل ألمانيا ومصر معاً على فتح مسارات منظمة ورسمية أمام الكفاءات المؤهلة وتعزيز التدريب المهني وإتاحة فرص لنقل المعرفة والخبرات".

وأضاف "فالشراكات الجيدة في مجال الكفاءات يجب أن تحقق منفعة للطرفين: لسوق العمل الألماني وكذلك للتنمية الاقتصادية في مصر، إن الحضور الألماني القوي في قطاع التعليم المصري من خلال المدارس الألمانية في الخارج ومشاريع «١٠٠ مدرسة مصرية-ألمانية» و«١٠٠ مدرسة مهنية مصرية-ألمانية» المرتقبة، لا يقتصر على توفير مسارات تعليمية فحسب، بل يبني جسورًا بين مجتمعاتنا — جسورًا ستظل صامدة حتى الغد. وفي يوم الوحدة الألمانية بالذات، ندرك مدى قيمة هذه الروابط".