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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك: التحول السياسي في ألمانيا قد يؤثر على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب

الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك
الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك
أ ش أ

حذر الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" كريستيان زيفينج، اليوم الأربعاء، من أن المكاسب الانتخابية الأخيرة للأحزاب السياسية ذات التوجهات المتباينة في ألمانيا قد تؤثر سلبا على جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.

وقال زيفينج، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي)، إن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة "ليست إيجابية لألمانيا"، مشيرا إلى أن المستثمرين الدوليين يقدرون استقرار البلاد وسيادة القانون والتزامها بالاتحاد الأوروبي.

وكان حزب “البديل من أجل ألمانيا” تصدر انتخابات محلية في ولايتي ساكسونيا أنهالت ومكلنبورج فوربومرن، فيما فاز حزب "دي لينكه" في انتخابات برلين.

وأضاف زيفينج أن المستثمرين ينظرون إلى أوروبا باعتبارها سوقا مهمة، لكن وجود أحزاب تسعى إلى الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي لا يصب في مصلحة المستثمرين الدوليين، بحسب تعبيره.

ودعا إلى تعزيز التكامل الأوروبي وتحويل أوروبا إلى سوق موحدة أكثر قوة للشركات، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين.

وقال زيفينج إن الأسابيع الثلاثة الماضية "لم تساعد بوضوح" في هذا الصدد.

وكان زيفينج ورئيس شركة "سيمنس" رولاند بوش من بين عدد من قادة قطاع الأعمال الذين شاركوا العام الماضي في إطلاق مبادرة "صنع من أجل ألمانيا"، التي تدعم إصلاحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وتعهد المشاركون فيها بضخ استثمارات في البلاد.

ر الرئيس التنفيذي المكاسب الانتخابية لأحزاب السياسي

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