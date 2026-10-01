قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
بوتين: مجموعة بريكس ستساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب
بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات
بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد
الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي انتهاك لحرمته ومحاولة لفرض واقع جديد
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي "مسيرة الطاقة المصرية" و"منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية"
الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر وتركهما دون رعاية حتى يصابا بأذى «عقوق وكبيرة من كبائر المحرمات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تتيح استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لتزويد المنازل بالطاقة

ألمانيا
ألمانيا
أ ش أ

أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للشبكات قواعد جديدة تتيح لأصحاب السيارات الكهربائية استخدام بطاريات سياراتهم لتزويد المنازل بالكهرباء، أو إعادة ضخ الطاقة المخزنة إلى شبكة الكهرباء، في خطوة تفتح المجال أمام التوسع في تكنولوجيا ربط السيارات الكهربائية بشبكة الكهرباء.

وتزيل القواعد الجديدة عقبة تنظيمية كانت تمنع أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية المدعومة من الدولة من الجمع بين الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية والكهرباء المسحوبة من الشبكة داخل بطاريات السيارات، دون التأثير على الدعم الحكومي المخصص للطاقة المتجددة.

وبموجب النظام الجديد، يمكن تخزين الكهرباء منخفضة التكلفة في بطاريات السيارات سواء كانت من الطاقة الشمسية أو من الشبكة، ثم استخدامها لاحقًا في المنازل أو إعادة بيعها للشبكة عندما تكون الظروف والأسعار أكثر ملاءمة. وتعتمد القواعد على قراءات العدادات كل 15 دقيقة لتحديد مصادر الكهرباء وتدفقات الطاقة بدقة.

ومن المقرر أن تستمر فترة انتقالية حتى 30 سبتمبر المقبل، يتعين خلالها الحصول على موافقات من مشغلي شبكات الكهرباء والعدادات، بما يتيح الوقت لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والفوترة اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة.

الهيئة الاتحادية الألمانية قواعد جديدة أصحاب السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

نقيب الاعلاميين

نقيب الإعلاميين يتفقد مشروع «ديارنا» بالعبور الجديدة تمهيدًا لتسليم الوحدات للأعضاء

ارشفية

124 طالبا من 6 دول عربية يتنافسون على لقب أبطال الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026 بالعلمين الجديدة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد