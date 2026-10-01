ألمانيا تتيح استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لتزويد المنازل بالطاقة

أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للشبكات قواعد جديدة تتيح لأصحاب السيارات الكهربائية استخدام بطاريات سياراتهم لتزويد المنازل بالكهرباء، أو إعادة ضخ الطاقة المخزنة إلى شبكة الكهرباء، في خطوة تفتح المجال أمام التوسع في تكنولوجيا ربط السيارات الكهربائية بشبكة الكهرباء.

وتزيل القواعد الجديدة عقبة تنظيمية كانت تمنع أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية المدعومة من الدولة من الجمع بين الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية والكهرباء المسحوبة من الشبكة داخل بطاريات السيارات، دون التأثير على الدعم الحكومي المخصص للطاقة المتجددة.

وبموجب النظام الجديد، يمكن تخزين الكهرباء منخفضة التكلفة في بطاريات السيارات سواء كانت من الطاقة الشمسية أو من الشبكة، ثم استخدامها لاحقًا في المنازل أو إعادة بيعها للشبكة عندما تكون الظروف والأسعار أكثر ملاءمة. وتعتمد القواعد على قراءات العدادات كل 15 دقيقة لتحديد مصادر الكهرباء وتدفقات الطاقة بدقة.

ومن المقرر أن تستمر فترة انتقالية حتى 30 سبتمبر المقبل، يتعين خلالها الحصول على موافقات من مشغلي شبكات الكهرباء والعدادات، بما يتيح الوقت لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والفوترة اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة.