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زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة، برفقة وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه ووفد اقتصادي، في خطوة تتزامن مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسئولين بالحكومة الألمانية، يعتزم ميرتس الإعلان عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا، تتضمن مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو، إلى جانب تخصيص 350 مليون يورو لإصلاح قطاع الطاقة.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة أيضًا تقدمًا في اتفاق للتعاون بين ألمانيا وأوكرانيا بشأن الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة والصواريخ والبرمجيات المرتبطة بها.

وقال ميرتس لدى وصوله إلى كييف إن أوكرانيا «تحتاج إلى كل دعمنا خلال الأسابيع المقبلة»، متهمًا روسيا بمواصلة استهداف البلدات والمباني السكنية ومنشآت التدفئة، ومؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم كييف.

كما يتوقع أن يبحث ميرتس مع المسئولين الأوكرانيين ملف الإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد، باعتبارها من الملفات التي يطالب بها شركاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارة المستشار الألماني بعد سلسلة زيارات لمسئولين ألمان إلى أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، وسط تعزيز التعاون بين برلين وكييف في مجالات الدفاع وإنتاج الأسلحة، بما في ذلك تطوير طائرات مسيّرة بعيدة المدى.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس كييف الحكومة الألمانية أوكرانيا ألمانيا وأوكرانيا روسيا

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