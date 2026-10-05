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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر تؤكد قدرة مصر على عبور التحديات ومواصلة البناء

مسعود علام
مسعود علام
معتز الخصوصي

قال مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، إن احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحمل رسائل وطنية مهمة، تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، مستندة إلى وعي شعبها وتماسك مؤسساتها وإرادتها في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأكد “علام” أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر سيظل نموذجًا خالدًا لقدرة المصريين على تجاوز أصعب الظروف عندما تتوحد الإرادة الوطنية ويكون الهدف هو حماية الوطن وصون مقدراته.

وأوضح الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن التأكيد على جاهزية القوات المسلحة واستعدادها الدائم يمثل ركيزة أساسية لحماية حدود الدولة وأمنها القومي، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد.

وأشار علام إلى أن دروس أكتوبر لا تقتصر على الانتصار العسكري، وإنما تمتد إلى قيم التخطيط والانضباط والصبر والتضحية والعمل الجماعي، وهي قيم تحتاج إليها مصر في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن عبور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب إرادة جادة وعملًا متواصلًا واستثمارًا حقيقيًا في قدرات الدولة والمجتمع.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي عن الأعباء والضغوط التي تواجه الأسر المصرية يعكس أهمية استمرار العمل على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الوصول إلى حلول مستدامة تخفف من آثار التحديات وتدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع استمرار مشروعات التنمية وتعزيز فرص العمل والإنتاج.

وشدد علام على أن بناء الدولة لا يتحقق بالحلول المؤقتة، وإنما يحتاج إلى رؤية مستمرة وسياسات واضحة ومشروعات حقيقية ومؤسسات قادرة على تنفيذ خطط التنمية، إلى جانب مشاركة مجتمعية واعية تدعم جهود الدولة وتحافظ على استقرار الوطن.

ولفت إلى أن وحدة الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن الوعي الوطني أصبح ضرورة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ومتغيرات، وأن الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا بحجم التحديات وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مسعود علام أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على ثوابت واضحة، في مقدمتها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أشاد علام بما تضمنته رسائل الرئيس بشأن أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها، مؤكدًا أن أمن الخليج يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وأن تعزيز التعاون والتنسيق العربي أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وفي ملف الأمن المائي، ثمّن علام التأكيد على الحقوق المصرية التاريخية والقانونية في مياه النيل، مشددًا على أن الحفاظ على الموارد المائية يمثل قضية أمن قومي، مع أهمية استمرار الحوار والتعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة ويحترم قواعد القانون الدولي.

روح أكتوبر يجب أن تظل حاضرة في كل معركة بناء

وأكد الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن ذكرى انتصارات أكتوبر تتجاوز كونها مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من تاريخ مصر، لتصبح محطة متجددة لاستلهام قيم الإرادة والتخطيط والتضحية والعمل، وتحويل هذه القيم إلى منهج مستمر في مواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل.

وأضاف أن روح أكتوبر يجب أن تظل حاضرة في كل معركة بناء وتنمية تخوضها الدولة المصرية، من خلال ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والوعي وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المقومات البشرية والمؤسسية ما يعزز قدرتها على مواصلة طريق التنمية والتعامل مع المتغيرات بثبات.

وفي ختام تصريحاته، وجه مسعود علام التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل رمزًا للفخر الوطني وتجسيدًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الإرادة ويصبح العمل من أجل الوطن هدفًا جامعًا.

مسعود علام رسائل الرئيس السيسي ذكرى أكتوبر احتفالات مصر بالذكرى الثالثة

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