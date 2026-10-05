مجدي مرشد: روح أكتوبر سلاح المصريين لتجاوز التحديات.. والنصر شاهد على قوة الإرادة

أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتجسيدًا لقدرة المصريين على الدفاع عن أرضهم وتجاوز أصعب التحديات.

بطولات الجيش مصدر فخر للأجيال

وقال مرشد، في تصريحات بمناسبة الذكرى الـ53 للنصر، إن تضحيات وبطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز للمصريين، ودروسًا للأجيال الجديدة في التخطيط والإصرار والتضحية والعمل من أجل الوطن.

النصر لم يكن عسكريًا فقط

وأشار إلى أن أكتوبر لم يمثل انتصارًا عسكريًا فحسب، بل جسّد إرادة الشعب وتماسك مؤسسات الدولة واصطفافها في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه الروح تظل ضرورية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

دعوة لاستلهام روح أكتوبر

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية تحويل دروس أكتوبر إلى قوة دفع في المرحلة الحالية، من خلال تعزيز الاصطفاف الوطني، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ودعم مؤسسات الدولة، ومواصلة جهود البناء والتنمية.

تهنئة للرئيس والقوات المسلحة

ووجّه مرشد التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة ذكرى النصر، مؤكدًا أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل راسخة في وجدان المصريين ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.