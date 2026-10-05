حزب الشعب الجمهوري: نصر أكتوبر درس في وحدة المصريين

تقدم حزب الشعب الجمهوري بالتهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن النصر يمثل ملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر.

وأكد الحزب أن انتصار أكتوبر جسّد قدرة المصريين على استعادة الأرض والكرامة، مشيرًا إلى أن النصر لم يكن نتيجة القوة العسكرية وحدها، وإنما ثمرة التماسك الوطني وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

تحديات إقليمية وتأكيد على دور مصر

وأشار الحزب إلى أن ذكرى أكتوبر تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتوترات متصاعدة، مؤكدًا أهمية استمرار مصر في التعامل مع التحديات بحكمة، والحفاظ على أمنها القومي ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

التماسك الداخلي في مواجهة الشائعات

وشدد الحزب على أن وحدة الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين في حماية الدولة، ومواجهة محاولات بث الشائعات والتشكيك التي تستهدف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

«الشعب الجمهوري»: أكتوبر رسالة للأجيال

وأكد الحزب أن دروس النصر تظل حاضرة للأجيال الجديدة، داعيًا إلى استلهام قيم التضحية والوحدة والعمل من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.