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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إليزابيث شاكر تدعو للالتفاف حول الوطن: روح أكتوبر تؤكد قدرتنا على تجاوز التحديات

الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر
الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

أكدت الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مصدر إلهام وفخر لكل المصريين، لما تحمله من دروس وطنية تؤكد أن امتلاك الإرادة والعزيمة والقدرة على العمل المشترك يمكن أن يحول أصعب التحديات إلى فرص للانتصار والإنجاز.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر في بيان لها اليوم، إن روح أكتوبر ليست مجرد ذكرى نستعيد أحداثها كل عام، وإنما قيمة وطنية يجب أن نستحضرها في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة أن ما حققه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر عام 1973 يبرهن على أن المصريين قادرون على تجاوز الصعاب مهما بلغت، عندما تتوحد الإرادة وتلتف مؤسسات الدولة والشعب حول هدف واحد.

انتصار أكتوبر قدم للعالم نموذجا فريدا في الإصرار والتخطيط

وأضافت أن انتصار أكتوبر قدم للعالم نموذجا فريدا في الإصرار والتخطيط والتضحية والثقة في قدرات أبناء الوطن، وهي القيم التي تحتاجها مصر دائما لمواصلة مسيرة البناء والتنمية ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استلهام روح أكتوبر في الوقت الراهن يعني عدم الاستسلام للصعوبات، والعمل بإصرار من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدة أن مصر استطاعت عبر تاريخها تجاوز أزمات وتحديات كبيرة، وستظل قادرة على عبور أي تحد جديد بالإرادة والعمل والتكاتف.

ودعت النائبة إليزابيث شاكر جميع المصريين إلى الالتفاف حول الوطن ومؤسسات الدولة، وتعزيز روح التعاون والتكاتف، وتحويل مشاعر الفخر بانتصارات أكتوبر إلى طاقة إيجابية تدفع نحو مزيد من العمل والإنتاج والإنجاز، مشددة على أن بناء المستقبل لا يقل أهمية عن حماية الوطن، وأن كل مواطن لديه دور في مسيرة الجمهورية الجديدة.

إليزابيث شاكر المصريين أكتوبر تؤكد أكتوبر صناعة الانتصارات انتصارات أكتوبر المجيدة الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر مجلس النواب محافظة أسيوط

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