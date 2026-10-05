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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إجازة 6 أكتوبر.. هل توجد عطلة رسمية مقبلة في 2026؟

اجازة 6 اكتوبر2026
اجازة 6 اكتوبر2026
رشا عوني

تحل غداً ذكرى نصر أكتوبر، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة قطاعات الدولة، وقد أعلن مجلس الوزراء ترحيل إجازة 6 أكتوبر ليوم الخميس المقبل وفقاً لسياسة ترحيل الإجازات في مصر، لكن هل توجد إجازة رسمية أخرى مقبلة بعد إجازة 6 أكتوبر أم هي الأخيرة هذا العام؟.

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

بحسب القرار الصادر، يحصل العاملون في الجهات الحكومية والفئات المشمولة على إجازة رسمية يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الذي يوافق عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وبالتالي، يحصل الموظفون الذين تشملهم الإجازة على عطلة متتالية تمتد إلى الخميس والجمعة والسبت، وفقًا لنظام أيام العمل والإجازات المطبق على كل جهة.

وتحل هذا العام الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث بدأت العمليات العسكرية في السادس من أكتوبر بعبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وشن الهجوم على التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وانطلقت العمليات العسكرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن خطة العبور التي استهدفت اختراق خط بارليف وتحرير الأراضي المحتلة.

إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص

لم تقتصر إجازة 6 أكتوبر 2026 على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»، على أن تكون يوم الخميس 8 أكتوبر بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ويأتي قرار تغيير موعد الإجازة في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد.

بعد ترحيلها يومين.. موعد إجازة 6 أكتوبر للموظفين والطلاب في مصر

6 أكتوبر آخر إجازة رسمية في2026

وفقاً لاجندة مجلس الوزراء، فلا توجد إجازات رسمية أخرى في مصر بعد إجازة2026 ، ولا يحمل شهر نوفمبر أو ديسمبر إجازة مقبلة حتى انتهاء العام . 

الإجازة المقبلة في يناير2027

ومن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2026، آخر إجازة رسمية في العام الميلادي الحالي، يحظى بها طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالدولة بقطاعيها العام والخاص، على أن يعقبها إجازة عيد الميلاد المجيد في بداية العام الميلادي 2027 المقبل وتحديدا يوم 7 يناير لتشمل جميع الفئات المذكورة أيضًا بقرارات رسمية من الجهات المختصة.

الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

شهد عام 2026 عددًا من الإجازات والمناسبات الرسمية، بدأت بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، ثم إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم 29 يناير.

وتلت ذلك إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس، ثم إجازتا عيد شم النسيم يوم 13 أبريل وعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

وفي شهر مايو، حصل العاملون على إجازة عيد العمال يوم 7 مايو، ثم إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو.

ويأتي عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر ضمن المناسبات الرسمية التي تحصل خلالها الفئات المخاطبة بالقرارات المنظمة على إجازة بأجر كامل.

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