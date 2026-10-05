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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. رئيس جامعة قنا يشهد إبداعات طلاب التربية النوعية في معرض فني

معرض كلية التربية النوعية بقنا
معرض كلية التربية النوعية بقنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المعرض الفني لطلاب كلية التربية النوعية، والذى يبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم الفنية، ويعكس تنوع مجالات الإبداع والتطبيق العملي داخل الكلية، في إطار احتفالات جامعة قنا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد حلمي، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بالمستوى الفني المتنوع الذي عكسته الأعمال المعروضة، مؤكدا أهمية دعم الإبداع الطلابي وربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وصقل شخصية الطالب.

وأشار إلى أن الأنشطة الفنية تمثل أحد المسارات المهمة لبناء الإنسان وتعزيز قدراته الإبداعية، فضلا عن دورها في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

إبداعات طلاب الكلية

وضم المعرض مجموعة متنوعة من إبداعات طلاب الكلية، شملت لوحات التصوير الزيتي، وأعمال طباعة المنسوجات، وأعمال النحت والخزف، والتصميم والأشغال الفنية اليدوية، والمنسوجات اليدوية، إلى جانب أعمال الخشب والمعادن والحرف اليدوية، بالإضافة إلى تصميمات للأزياء الوطنية، بما يعكس تعدد مجالات التخصص والتدريب العملي داخل الكلية وتوظيف المهارات الأكاديمية في إنتاج أعمال فنية وإبداعية متكاملة.

كما تضمن المعرض عددًا من المنتجات الغذائية التي نفذها طلاب قسم الاقتصاد المنزلي، بما يعكس تنوع مجالات التعليم والتطبيق داخل الكلية، وحرصها على تنمية المهارات العملية لدى الطلاب وربط المقررات الدراسية باحتياجات الحياة وسوق العمل.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن فعاليات جامعة قنا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بما تحمله المناسبة من قيم وطنية راسخة، وتجسيدا لحرص الجامعة على توظيف الأنشطة الطلابية والفنية في تعزيز الوعي والانتماء، وإتاحة مساحات للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم من خلال أعمال تعكس روح المناسبة وعمق الهوية الوطنية.
 

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