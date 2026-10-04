صحة قنا تُطلق برنامج رعاية متكاملة لكبار السن بجميع الوحدات

أعلن الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تفعيل برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن ICOPE بجميع وحدات الرعاية الأساسية بمراكز المحافظة، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للمسنين، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا.



جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الأمراض غير السارية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، وفي إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن، وتوفير رعاية صحية متكاملة تُلبي احتياجاتهم الصحية والنفسية والإجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن البرنامج من المقرر تفعيله إعتباراً من السادس من أكتوبر الجاري، بجميع وحدات الرعاية الأساسية بمراكز محافظة قنا، بما يُتيح تقديم خدمات متكاملة لكبار السن من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتهم الصحية، والتعرف على إحتياجاتهم، والإكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على جودة حياتهم.

وأكد نبيل، أهمية التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية لكبار السن، والعمل على إكتشاف عوامل الخطورة والمشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها والحد من مضاعفاتها، مشيرًا إلى أن تفعيل البرنامج يأتي ضمن جهود المديرية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوصول بالخدمة إلى المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، بأن برنامج ICOPE يتضمن مجموعة من الفحوصات والتقييمات المتكاملة لكبار السن، تشمل فحص الحالة التغذوية، وتقييم القدرة الحركية والقدرة الإدراكية، إلى جانب فحص الإبصار والسمع، بما يساعد على إكتشاف أي مشكلات مبكراً والتعامل معها وفقاً لإحتياجات كل حالة.

فحص أعراض الإكتئاب

وأضافت مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، كما يتضمن البرنامج فحص أعراض الإكتئاب، والكشف عن مشكلات السلس البولي وتقييمها، إلى جانب تقييم مستوى الدعم الإجتماعي المتاح لكبار السن، والتعرف على إحتياجاتهم من المساندة الأسرية والمجتمعية، بما يُسهم في تعزيز شعورهم بالأمان والإستقرار وتحسين جودة حياتهم.

وأشار الدكتور محمود أبوالحسن، منسق البرنامج بالمديرية، إلى أن تطبيق البرنامج داخل وحدات الرعاية الأساسية يهدف إلى الوصول بالخدمة الصحية إلى كبار السن بالقرب من محل إقامتهم، مع إجراء التقييمات اللازمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تدخل طبي، وتوجيهها إلى الخدمات الصحية المناسبة وفقاً لنتائج الفحص.



صحة كبار السن

وأضاف أبوالحسن، بأن تفعيل برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن ICOPE يأتى في إطار جهود مديرية الصحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز الإهتمام بصحة كبار السن، والعمل على الإكتشاف المبكر للتراجع في القدرات البدنية والإدراكية والنفسية، بما يدعم الحفاظ على إستقلاليتهم وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بمختلف مراكز المحافظة.





