قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات القضايا الإقليمية
شوبير يكشف مفاجأة بشأن حكم قمة الأهلي والزمالك: مرشح من خارج الدوريات الخمس الكبرى
النواب يعتمد تشكيل اللجان النوعية.. هشام بدوي: لم نتلقَ اعتراضات وندعو لانتخاب هيئات المكاتب
حادث مأساوي في مطروح.. مصرع رضيعة صدمتها سيارة بوادي الرمل
العميد في مواجهة موسيماني.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر وجنوب إفريقيا
إعلان العلمين: إرادة سياسية متجددة لتمويل المؤسسات الأفريقية وأجندة التنمية
اليونان تواجه ألمانيا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات والترتيب
تحركات متباينة.. سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر
الوزراء: مشروعات قومية كبرى وتنمية شاملة ترسم ملامح المستقبل على أرض سيناء ومدن القناة
بعيداً عن أهوال الحرب.. مدرسة مجانية في سيناء تمنح أطفال غزة النازحين فسحة أمل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تُطلق برنامج رعاية متكاملة لكبار السن بجميع الوحدات

بيان صحة قنا
بيان صحة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تفعيل برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن ICOPE بجميع وحدات الرعاية الأساسية بمراكز المحافظة، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للمسنين، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا.
 

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الأمراض غير السارية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، وفي إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن، وتوفير رعاية صحية متكاملة تُلبي احتياجاتهم الصحية والنفسية والإجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن البرنامج من المقرر تفعيله إعتباراً من السادس من أكتوبر الجاري، بجميع وحدات الرعاية الأساسية بمراكز محافظة قنا، بما يُتيح تقديم خدمات متكاملة لكبار السن من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتهم الصحية، والتعرف على إحتياجاتهم، والإكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على جودة حياتهم.

وأكد نبيل، أهمية التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية لكبار السن، والعمل على إكتشاف عوامل الخطورة والمشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها والحد من مضاعفاتها، مشيرًا إلى أن تفعيل البرنامج يأتي ضمن جهود المديرية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوصول بالخدمة إلى المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، بأن برنامج ICOPE يتضمن مجموعة من الفحوصات والتقييمات المتكاملة لكبار السن، تشمل فحص الحالة التغذوية، وتقييم القدرة الحركية والقدرة الإدراكية، إلى جانب فحص الإبصار والسمع، بما يساعد على إكتشاف أي مشكلات مبكراً والتعامل معها وفقاً لإحتياجات كل حالة.

 فحص أعراض الإكتئاب

وأضافت مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، كما يتضمن البرنامج فحص أعراض الإكتئاب، والكشف عن مشكلات السلس البولي وتقييمها، إلى جانب تقييم مستوى الدعم الإجتماعي المتاح لكبار السن، والتعرف على إحتياجاتهم من المساندة الأسرية والمجتمعية، بما يُسهم في تعزيز شعورهم بالأمان والإستقرار وتحسين جودة حياتهم.

وأشار الدكتور محمود أبوالحسن، منسق البرنامج بالمديرية، إلى أن تطبيق البرنامج داخل وحدات الرعاية الأساسية يهدف إلى الوصول بالخدمة الصحية إلى كبار السن بالقرب من محل إقامتهم، مع إجراء التقييمات اللازمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تدخل طبي، وتوجيهها إلى الخدمات الصحية المناسبة وفقاً لنتائج الفحص.
 

صحة كبار السن

وأضاف أبوالحسن، بأن تفعيل برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن ICOPE يأتى في إطار جهود مديرية الصحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز الإهتمام بصحة كبار السن، والعمل على الإكتشاف المبكر للتراجع في القدرات البدنية والإدراكية والنفسية، بما يدعم الحفاظ على إستقلاليتهم وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بمختلف مراكز المحافظة.
 


 

قنا صحة قنا وحدات الرعاية الأساسية الرعاية الصحية صحة كبار السن أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

الأوقاف

في الأسبوع العالمي للفضاء.. الأوقاف: العلم والتفكر في الكون سبيلٌ لمواجهة الخرافة وبناء الإنسان

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

غدًا.. استكمال التصفيات الأولية لمسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

الحجاب

هل يجوز للمرأة مسح الحجاب بدلًا عن الرأس أثناء العمل؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد