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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفي قنا العام تتسلم أجهزة طبية وأسرّة لدعم المنظومة الصحية

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مراسم تسليم دعم من الأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات والأسرّة، والمقدمة كمساهمة مجتمعية وتبرع من مصنع الأسمنت، لدعم المنظومة الصحية بمستشفى قنا العام، لخدمة أهالي المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية الكبرى بالمحافظة، مثمنًا دور مصنع الأسمنت في النهوض بالخدمات الصحية والمساهمة الفاعلة في المبادرات التنموية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفف العبء عن كاهلهم.

وأوضح الببلاوي، أن المعدات والأجهزة الطبية الحديثة والأسرّة الجديدة، تبلغ قيمتها قرابة 4 ملايين و ألف 700 جنيهًا، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستيعاب، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة للمرضى، وتجهيز أقسام الاستقبال والطوارئ بأحدث التجهيزات لسرعة التعامل مع كافة الحالات المرضية بكفاءة عالية.

دعم أهالي محافظة قنا

من جانبه، أشار الدكتور مهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسمنت، إلى أن الدعم الذي تم تقديمه تضمن 50 سرير حديث، 50 فلوميتر منظم اكسجين، 30 سيرنج بامب، 10 مونيتور، 2 جهاز سونار، جهاز دياثيرم، جهاز أشعة DR، ترابيزة عمليات، 12 جهاز تكييف 5 و3 حصان، لدعم أهالينا بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، والمهندس حجاج حساني رئيس قطاع العمليات بالمصنع، واللواء مصطفى خلف، مدير الأمن المصنع، واللواء أيمن سعد، مدير إدارة العلاقات الحكومية، وحمد الله حجازي، مدير الشؤون القانونية، والمهندس وليد رشدي، مدير إدارة الإنتاج، ومحسن موسى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمصنع.

قنا وزارة الصحة مستشفى قنا العام المنظومة الصحية أخبار قنا

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