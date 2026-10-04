كلب ضال يعقر 9 أشخاص فى قرية رفاعة بقنا

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متنوعة جراء مهاجمتهم من كلب مسعور في قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 9 أشخا، عقب مهاجمة كلب مسعور لهم في قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وتوجه المصابون إلى مستشفى فرشوط المركزي للحصول على المصل اللازم لعقر الكلب، وعلاج الخدوش التى تسبب فيها الكلب خلال مهاجمتهم.

وجرى إخطار مديرية الطب البيطري بقنا، للتعامل مع الكلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى المنطقة التى شهدت مهاجمة الأهالى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.