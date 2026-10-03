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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا بعد تعرضه لأزمة صحية

عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا
عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا
يوسف رجب

توفي الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا، عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية، وسط حالة من الحزن والأسى بين زملائه وطلابه ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، ومسيرته الأكاديمية والعلمية الحافلة.

من جانبه نعى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفاة الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان.

وحصل الراحل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أسيوط، ثم واصل مسيرته العلمية بالحصول على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية، تخصص الفارماكولوجي "علم الأدوية"، من كلية الصيدلة بجامعة أسيوط.

كما حصل أبو الوفا، على درجة الدكتوراه في الفارماكولوجي من كلية الطب بجامعة يِستس ليبج جيسن في ألمانيا، ليواصل بعدها مسيرته الأكاديمية والبحثية في مجال تخصصه، ويشارك في خدمة العملية التعليمية والبحثية.

وتولى الراحل منصب عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا منذ عام 2015، وامتدت مسيرته الأكاديمية لسنوات، ترك خلالها أثرًا لدى زملائه وطلابه، فيما خيم الحزن على أسرة الجامعة عقب إعلان وفاته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

قنا أزمة صحية جامعة أسيوط كلية الصيدلة أخبار قنا

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