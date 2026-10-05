ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة نور الغندور الأنظار بأحدث ظهور لها من خلال جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية لافتة اعتمدت على الألوان والتفاصيل الجريئة، لتواصل حضورها المميز في عالم الموضة والأزياء.

نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

واختارت نور الغندور بدلة لافتة بتصميم عصري، جاءت بألوان الطيف السبعة، لتمنح إطلالتها طابع حيوي ومختلف عن اختياراتها المعتادة.

نور الغندور ببطن مكشوف

ظهرت نور الغندور خلال جلسة التصوير ببطن مكشوف، حيث نسقت البدلة مع توب قصير ذي أربطة على الأكتاف، بينما جاء تصميم البدلة مكشوف الأكتاف، ليضيف لمسة عصرية إلى الإطلالة.

واعتمدت الفنانة على بنطلون ليجن مجسم، جاء متناسقًا مع الجزء العلوي من الإطلالة، ليبرز تفاصيل التصميم ويمنحها مظهرًا أكثر جرأة.

وكانت ألوان البدلة من أبرز تفاصيل اللوك، حيث جمعت ألوان الطيف السبعة في تصميم واحد، ما جعل الإطلالة تبدو نابضة بالحيوية ومناسبة لأجواء جلسات التصوير الحديثة.

شنطة حمراء وصندل بكعب عال

.نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ولم تكتفِ نور الغندور بألوان البدلة، بل أضافت إلى إطلالتها حقيبة يد باللون الأحمر، لتكون واحدة من أبرز الإكسسوارات التي أكملت اللوك.

كما ارتدت صندلًا أسود ذا كعب عالٍ، واختارت تصميمًا بسيطًا يتناسب مع الألوان المتعددة التي ظهرت بها في البدلة، دون أن يضيف تفاصيل زائدة إلى الإطلالة.

تسريحة شعر ومكياج هادئ

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نور الغندور تسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها إلى الخلف في شكل ذيل حصان، وهو ما ساعد على إبراز تفاصيل التوب وتصميم البدلة.

واعتمدت كذلك على مكياج هادئ ولمسات بسيطة أبرزت ملامح وجهها، مع الحفاظ على مظهر طبيعي يتناسب مع قوة الألوان التي اعتمدت عليها في ملابسها.

وجاء تنسيق الشعر والمكياج متوازنًا مع الإطلالة، خاصة أن التصميم نفسه يحمل العديد من التفاصيل والألوان، ما جعل البساطة في باقي العناصر اختيارًا مناسبًا.

نور الغندور والأزياء

.نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

وتحرص نور الغندور على مشاركة جمهورها من وقت لآخر أحدث إطلالاتها، سواء من خلال جلسات التصوير أو المناسبات الفنية، وتحظى اختياراتها في عالم الموضة باهتمام واسع من متابعيها.

وتتنوع إطلالاتها بين التصميمات الكلاسيكية والاختيارات العصرية، كما تعتمد في بعض ظهورها على الألوان القوية والتنسيقات غير التقليدية، وهو ما يمنح كل جلسة تصوير طابعًا خاصًا.

وتعد جلسات التصوير بالنسبة إلى نور الغندور فرصة لتقديم أفكار مختلفة في الأزياء، سواء من خلال قصات الملابس أو طريقة تنسيق الإكسسوارات وتسريحة الشعر والمكياج.

من هي نور الغندور؟

نور الغندور ممثلة مصرية نشأت في الكويت، وبدأت مشوارها الفني من خلال العمل في المجال الإعلامي قبل أن تتجه إلى التمثيل، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية.

.نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

واستطاعت نور الغندور أن تحجز لنفسها مكانًا بين الوجوه الفنية الشابة، خاصة مع تنوع الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، إلى جانب اهتمامها الدائم بالظهور بشكل مختلف أمام جمهورها.

كما تحظى الفنانة بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها صورًا من أعمالها الفنية وجلسات التصوير وإطلالاتها المختلفة.

وتأتي أحدث جلسة تصوير لها لتضيف ظهورًا جديدًا إلى مجموعة إطلالاتها اللافتة، بعدما اختارت هذه المرة بدلة بألوان الطيف، مع توب قصير وبطن مكشوفة، وحقيبة حمراء وصندل أسود بكعب عالٍ.