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بـ 170 ألف جنيه ملابس الشاطئ .. نور الغندور تثير السوشيال ميديا باطلالاتها | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بـ 170 ألف جنيه ملابس الشاطئ .. نور الغندور تثير السوشيال ميديا باطلالاتها | شاهد

نور الغندور
نور الغندور
ريهام قدري

لفتت الفنانة نور الغندور أنظار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما شاركت مجموعة من الصور الجديدة خلال استمتاعها بإجازة صيفية على شاطئ البحر، حيث ظهرت بإطلالة مُبهجة عكست أجواء الصيف، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

سعر ملابس نور الغندور

 

اختارت نور الغندور فستانًا فضفاضًا مصنوعًا من الحرير، تميز بتصميمه الواسع ونقشة زهرة الأوركيد، وجمع بين درجات الوردي والبرتقالي والأحمر والأزرق الفاتح، في إطلالة حملت توقيع دار الأزياء Pucci، ويبلغ سعر الفستان نحو 126 ألف جنيه.

وأكملت إطلالتها بشبشب باللون الوردي من دار Gucci، يصل سعره إلى نحو 32 ألف جنيه، كما اعتمدت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية المزينة بأحجار ملونة من M Collection By Michella، وتقدر قيمتها بنحو 16 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، رفعت نور الغندور شعرها إلى أعلى، وظهرت في الصور وهي تتناول الآيس كريم أمام البحر، مؤكدة أن قضاء الوقت على الشاطئ والاستمتاع بالمثلجات يمثلان بالنسبة لها "علاجا روحيا".

وعلى الصعيد الفني، تستعد نور الغندور لعرض أحدث أعمالها السينمائية "أحبك من زمان" عبر منصة نتفليكس يوم 23 يوليو.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم علي كاكولي، وفاطمة الشريف، ونهى نبيل، وشوق الهادي، والعمل من إخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

نور الغندور ملابس نور الغندور سعر إطلالة نور الغندور نور الغندور بملابس البحر

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