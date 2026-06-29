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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

طارق التلمساني
طارق التلمساني
ريهام قدري

أثار انتشار أنباء عن فقدان  بصر مدير التصوير الكبير طارق التلمساني خلال الساعات الماضية حالة من التعاطف الواسع بين جمهوره ومحبيه، وتصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعد من أبرز مديري التصوير في تاريخ السينما المصرية، وقدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال الناجحة، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال كممثل.

وفي ظل تزايد الاهتمام بحالته الصحية، يتساءل كثيرون عن الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان البصر، إذ تؤكد الجهات الطبية أن فقدان الرؤية قد يحدث بشكل تدريجي أو مفاجئ نتيجة الإصابة بعدد من الأمراض والمشكلات الصحية التي تصيب العين أو الأعصاب أو الأوعية الدموية.

أسباب فقدان البصر

يعد إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) من أكثر الأسباب شيوعًا لفقدان البصر، خاصة مع التقدم في العمر، كما يمثل الجلوكوما (المياه الزرقاء) خطرًا كبيرًا لأنها تتسبب في تلف العصب البصري تدريجيًا، وقد يفقد المريض بصره إذا لم يتلق العلاج المناسب في الوقت المناسب.

كما يعد اعتلال الشبكية السكري من أبرز المضاعفات التي تصيب مرضى السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة داخل الشبكية، ما قد يسبب ضعفًا شديدًا في الإبصار أو فقدانه.

ومن الأسباب الأخرى أيضًا التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وانفصال الشبكية، والتهابات العين الشديدة، وإصابات الرأس والعين، إضافة إلى انسداد الأوعية الدموية المغذية للشبكية أو العصب البصري، وبعض الأمراض العصبية التي تؤثر على مركز الإبصار.

أعراض تستدعي التدخل الطبي

يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل أي تغير مفاجئ في الرؤية، مثل تشوش الإبصار، أو رؤية بقع سوداء أو ومضات ضوئية، أو فقدان جزء من مجال الرؤية، أو الشعور بألم شديد في العين، لأن سرعة التشخيص والعلاج قد تساهم في إنقاذ البصر في كثير من الحالات.

 

هل يمكن الوقاية؟

يوصي الأطباء بإجراء فحص دوري للعين، خاصة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وكبار السن، مع الحفاظ على ضبط مستويات السكر والضغط، وارتداء النظارات الواقية عند التعرض للإصابات، والتوجه للطبيب فور ظهور أي أعراض غير طبيعية، لأن الاكتشاف المبكر يعد العامل الأهم في الحد من مضاعفات أمراض العين والحفاظ على قوة الإبصار.

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