بعد فقدان بصر طارق التلمساني.. كل ما تود معرفته عن مرضه

تصدر الفنان طارق التلمساني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول بعض الأنباء عن تدهور حالته الصحية و فقدان البصر نتيجة مرض السكري.

مرض طارق التلمساني

قد تكون العيون نوافذ للروح، ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، فإن النظر بعمق في شبكية العين يمكن أن يكشف أيضا عن مرض العين المرتبط بمرض السكري.

اثنان من أكثر أنواع فقدان البصر شيوعا المتعلقة بمرض السكري هما الوذمة البقعية واعتلال الشبكية. كلاهما يندرج في نطاق مرض العين السكري، والذي يشمل جميع تغيرات الشبكية الناجمة عن مرض السكري. يمكن أن يجعلك مرض السكري أيضا أكثر عرضة للإصابة بحالات العين الأخرى، بما في ذلك إعتام عدسة العين والزرق.

كيف تتأثر العين؟

هيكل العين يشبه الكاميرا. يمر الضوء عبر العدسات الأمامية الشفافة، كما لو كان من خلال عدسات الكاميرا، حتى يصل إلى الجدار الخلفي للعين. يحتوي هذا الجدار على قطعة رقيقة جدا من الأنسجة الحساسة للضوء: شبكية العين.

يمكن أن تتلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي شبكية العين بسبب مرض السكري. يمكن أن يتسبب الضرر في تسرب الأوعية الدموية، مثل خرطوم المياه الذي به ثقوب. هذا ما يسمى اعتلال الشبكية غير التكاثري. يتسرب السائل من الأوعية الدموية إلى أنسجة الشبكية مما قد يسبب مشاكل في الرؤية. يؤدي ذلك إلى سماكة شبكية العين، مما يخلق عدم وضوح الرؤية. التورم المرتبط بمرض السكري في البقعة، الجزء المركزي من العين المسؤول عن التحديق مباشرة إلى الأمام، يسمى الوذمة البقعية السكرية.

في عملية أخرى، تغلق الأوعية الدموية المتضررة بسبب ارتفاع السكر في الدم ، وتبدأ سلسلة من الأحداث. ينتج عن تجويع أنسجة الشبكية نموا مما يتسبب في تكوين أوعية دموية جديدة على سطح شبكية العين. عندما تتشكل الأوعية الدموية الجديدة، يطلق عليها اعتلال الشبكية التكاثري.

هذه الأوعية الدموية الجديدة ضعيفة ويمكن أن تنكسر وتنزف بسهولة. هذا يؤدي إلى أنسجة ندبة، والتي يمكن أن تتراكم على الجدار الخلفي للعين وتمتد شبكية العين، وتفصلها في نهاية المطاف عن الجزء الخلفي من العين. تعرف هذه الحالة باسم انفصال الشبكية، ويمكن أن تحدث فجأة أو ببطء مع مرور الوقت.

يمكنك الحصول على رؤية 20/20 ولا تزال تعاني من اعتلال الشبكية السكري. تتضمن بعض العلامات المبكرة ما يلي:

رؤية غائمة

مشكلة في الرؤية في الليل

رؤية مزدوجة

رؤية ضبابية في عين واحدة فقط

احمرار أو ألم في عينك

رؤية العوامات أو البقع

فقدان الرؤية المحيطية

هذا هو السبب في أنه من المهم للأشخاص المصابين بداء السكري إجراء فحوصات العين المتوسعة مرة واحدة على الأقل في السنة أو في كثير من الأحيان إذا كانت لديك مشكلة. يمكن أن تساعدك إدارة مرض السكري - من خلال البقاء نشطا بدنيا وتناول الطعام الصحي وتناول الدواء - أيضا على منع فقدان البصر أو تأخيره.

ما الذي يجب أن تتوقعه من فحص العين

سيقوم طبيب العيون أولا بالتحقق من أي تغييرات على نظارتك أو وصفة العدسات اللاصقة. لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يعانون من العديد من المشاكل المتعلقة بمرض السكري مع رؤيتهم ارتداء العدسات اللاصقة.

سيقوم الطبيب بعد ذلك بفحص شبكية العين. قد تلدغ القطرات المستخدمة لفترة قصيرة. بعد حوالي 20 إلى 30 دقيقة، ستتوسع عينيك تماما. باستخدام العدسات والأضواء الخاصة، سيقوم الطبيب بفحص شبكية العين بصريا.

للكشف عن اعتلال الشبكية، ينظر الطبيب إلى جميع أنسجة الشبكية. بالنسبة لعلامات الوذمة البقعية، ينظر الطبيب إلى البقعة في الجزء الخلفي من عينك، ولكن هذا قد لا يكون كافيا للتشخيص. قد يقوم طبيبك بإجراء تصوير مقطعي تماسك بصري، وهو فحص ليزري لمؤخلف العين. في حين أن شبكية العين رقيقة جدا، يمكن للاختبار قياس سماكة الشبكية الصغيرة مثل الألف من المليمتر.

تصوير الأوعية الدموية الفلورية هو اختبار يمكنه اكتشاف اعتلال الشبكية السكري. أثناء الاختبار، يتم حقن صبغة في ذراعك. في غضون 45 ثانية، تصل الصبغة إلى الجزء الخلفي من العين. تماما مثل كيفية تسرب الدم من الأوعية الدموية الضعيفة، وكذلك الصبغة. تساعد الصور الخاصة في توثيق النتائج.

إذا كنت مصابا بمرض السكري وقمت بزيارة طبيبك لعدم وضوح الرؤية، فيمكنك توقع إجراء بعض أو كل هذه الاختبارات. سيتحقق طبيبك أيضا من إعتام عدسة العين (تغيم العدسات في العين) والجلوكوما (الضغط العالي في العين)، وهما أكثر شيوعا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري. يمكن أن يتطور الجلوكوما عندما تنمو الأوعية الدموية غير الطبيعية في القزحية، الجزء الملون من العين، بسبب اعتلال الشبكية التكاثري.

المصدر: diabetes