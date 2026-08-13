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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يلتقي بيت العائلة المصرية لبحث تعزيز الاستقرار المجتمعي

محافظ السويس يلتقي بيت العائلة المصرية لبحث تعزيز الاستقرار المجتمعى
محافظ السويس يلتقي بيت العائلة المصرية لبحث تعزيز الاستقرار المجتمعى
محمد ثروت

ناقش اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس مع مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بالمحافظة عددا  من الملفات والمبادرات المجتمعية، في إطار دعم جهود التوعية وتعزيز قيم التماسك والتعاون بين أبناء المجتمع السويسي

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس مع محمد المصري، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بالسويس، بحضور أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة بيت العائلة

تعاون مستمر لخدمة أهالي السويس

وأكد محافظ السويس أن بيت العائلة المصرية يمثل شريك مهم في دعم جهود الدولة داخل المجتمع، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والبيت لتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المواطنين، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بتفعيل المبادرات المجتمعية والتوعوية، إلى جانب المشاركة في المناسبات القومية وتنظيم القوافل الطبية والتوعوية، والتعامل مع عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

مواجهة الظواهر السلبية بالتوعية

وتطرق اللقاء إلى أهمية دور التوعية المجتمعية في مواجهة بعض الظواهر السلبية، من خلال الوصول إلى المواطنين والتواصل معهم، ونشر الرسائل التوعوية التي تساعد على ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية

كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة
 

خطة جديدة لبيت العائلة المصرية بالسويس

واستعرض رئيس مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بالسويس خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التوسع في المبادرات والبرامج المجتمعية والتوعوية، وزيادة الفعاليات التي تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات داخل المحافظة

وأكد « محمد المصري» استمرار بيت العائلة في أداء دوره المجتمعي، وتعزيز التعاون مع المحافظة ومختلف الجهات المعنية بما يخدم أهالي السويس

تكامل الجهود من أجل مجتمع أكثر تماسك

وشدد محافظ السويس على أهمية استمرار العمل المشترك بين المحافظة وبيت العائلة المصرية، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع يسهم في تحقيق مردود إيجابي على المواطنين

وأكد أن دعم قيم المحبة والتعاون والتماسك بين أبناء السويس يمثل أحد المحاور المهمة لبناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة التحديات

محافظة السويس بيت العائلة القوافل الطبية اللواء هانى رشاد الوعى المجتمعى

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