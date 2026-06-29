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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 أفكار ممتعة تبعد طفلك عن الشاشات وتملأ الإجازة الصيفية بالمرح

الاجازة
الاجازة
ريهام قدري

مع بداية الإجازة الصيفية يقضي كثير من الأطفال ساعات طويلة أمام الهواتف والأجهزة اللوحية، وهو ما يدفع الآباء للبحث عن طرق ممتعة تقلل وقت الشاشات وتشجع أبناءهم على اللعب والتفاعل.

 وفي هذا السياق، قدم موقع HealthyChildren التابع للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال مجموعة من الأفكار التي تساعد الأطفال على الاستمتاع بالإجازة بعيدًا عن التليفون.

اليك ٧ افكار مسلية لطفلك 

 

شجع طفلك على الألعاب التنافسية

ينصح الخبراء باستبدال ألعاب الفيديو بأنشطة حركية مثل سباقات الموانع، وألعاب الورق، والألعاب الجماعية، لما لها من دور في تنمية روح المنافسة والتعاون بعيدًا عن الشاشات.

ألعاب تنمي التفكير والإبداع

إذا كان طفلك يفضل ألعاب البناء الإلكترونية، فيمكن تعويضها بألعاب البازل، والمكعبات، والمتاهات، وألعاب البحث عن الأشياء، لأنها تنمي التفكير المكاني ومهارات حل المشكلات.

القراءة وسماع القصص

يوصي الموقع بتخصيص وقت لقراءة الكتب أو الاستماع إلى القصص الصوتية، كما يمكن تشجيع الأطفال على تصفح ألبومات الصور العائلية والاستماع إلى حكايات الأجداد، لتنمية الخيال وتقوية الروابط الأسرية.

أشرك طفلك في الأعمال المنزلية

بدلًا من إعطاء الطفل الهاتف أثناء انشغالك، اجعله شريكًا في إعداد الطعام أو ترتيب المنزل أو التسوق، من خلال منحه مهام بسيطة تناسب عمره، مما يعزز ثقته بنفسه ويشعره بالمسؤولية.

أنشطة للضحك والمرح

يقترح الموقع ممارسة ألعاب التمثيل، وإلقاء النكات، وتأليف القصص الجماعية، أو تنظيم عرض مسرحي داخل المنزل باستخدام ملابس وأدوات بسيطة، لإضفاء أجواء من المرح بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.

ضع خطة لاستخدام الشاشات

وأكد الخبراء أن تقليل وقت الشاشات لا يعتمد على المنع فقط، بل على وضع خطة أسرية واضحة لاستخدام الأجهزة، مع توفير بدائل ممتعة تناسب اهتمامات الطفل، حتى تتحول الإجازة إلى فرصة لتنمية مهاراته وقضاء وقت ممتع مع الأسرة.

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