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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسم المصايف.. أبراج تعشق البحر ولا تستغني عن الشاطئ

المصيف
المصيف
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم المصايف، يفضل كثيرون قضاء عطلاتهم على الشواطئ والاستمتاع بأجواء البحر، بينما يرى البعض أن البحر ليس مجرد مكان للترفيه، بل وسيلة لاستعادة النشاط والهدوء النفسي.

 ويعتقد خبراء الأبراج أن هناك بعض الأبراج التي تنجذب بطبيعتها إلى البحر، وتعتبره وجهتها المفضلة في كل صيف.

برج السرطان.. عاشق الأجواء الساحلية

يعد برج السرطان من الأبراج المائية، لذلك يشعر براحة كبيرة عند قضاء الوقت أمام البحر. ويحب الأجواء الهادئة وصوت الأمواج، ويعتبر الشاطئ المكان المثالي للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة.

برج الحوت.. يجد إلهامه بين الأمواج

يعرف مواليد برج الحوت بحبهم للطبيعة والأماكن الهادئة، ويمنحهم البحر شعورا بالحرية والسكينة. كما يفضلون الجلوس لساعات أمام المياه أو السباحة، ويعتبرون الرحلات البحرية من أفضل وسائل الاستمتاع بالإجازة.

برج العقرب.. يفضل البحر بعيدا عن الزحام

رغم شخصيته الغامضة، فإن برج العقرب ينجذب إلى البحر، لكنه يفضل الشواطئ الهادئة والبعيدة عن الضوضاء. ويستمتع بالتأمل ومشاهدة غروب الشمس، ما يساعده على استعادة توازنه النفسي.

برج القوس.. المغامرة عنوانه

يعشق برج القوس السفر واكتشاف الأماكن الجديدة، لذلك لا يفوت فرصة لقضاء إجازة على البحر. كما يفضل ممارسة الأنشطة البحرية مثل الغوص وركوب القوارب، ويبحث دائما عن الشواطئ التي توفر أجواء مليئة بالحيوية.

برج الدلو.. يعشق الحرية والانطلاق

يرتبط برج الدلو بالبحر لأنه يمنحه إحساسا بالانطلاق والتجدد، ويفضل قضاء أوقات طويلة على الشاطئ مع الأصدقاء أو ممارسة الرياضات المائية، كما يستمتع باستكشاف الأماكن الساحلية المختلفة.

هل تحدد الأبراج شخصيتك؟

ورغم الشعبية الكبيرة لتوقعات الأبراج، فإنها تظل وسيلة للتسلية والترفيه ولا تستند إلى أدلة علمية تثبت ارتباط صفات الشخصية بتاريخ الميلاد. 

لذلك تبقى تفضيلات السفر والبحر مرتبطة بالميول الشخصية وتجارب كل فرد أكثر من ارتباطها ببرجه الفلكي.

المصيف البحر الصيف بحر الصيف ابراج

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