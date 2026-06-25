مع ارتفاع درجات الحرارة.. لازم تعرف أعراض ضربة الشمس

تهدد ضربة الشمس آلاف الأشخاص كل عام في فصل الصيف وتسبب مضاعفات خطيرة تصل لذا من المهم اكتشافها مبكرا.

ووفقا لموقع مايو كلينك اليك أعراض ضربة الشمس.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

وصول درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى مؤشرٌ رئيسي لضَربَة الحَرارَة.

تغيّر في الحالة العقلية أو السلوك

يمكن أن ينتج التشوش الذهني والهياج والتلعثم في الكلام والهيجان والهذيان ونوبات الصرع والغيبوبة نتيجة التعرض لضربة الشمس.

تغيّر في نمط التعرق

في ضربة الشمس الناجمة عن الطقس الحار، يكون الجلد ساخنًا وجافًا عند لمسه ومع ذلك، قد يكون التعرق غزيرًا في حالة ضربة الحرارة الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

الغثيان والقيء

يشعر الشخص المصاب بضربة الشمس بالغثيان أو القيء.

احمرار الجلد

يتحول لون الجلد إلى اللون الأحمر مع ارتفاع درجة حرارة الجسم.

سرعة التنفس

قد يصبح التنفس سريعًا وضعيفًا.

زيادة سرعة القلب

يزداد النبض بشكل كبير لأن الإجهاد الحراري الناتج عن ضربة الشمس يفرض عبئًا كبيرًا على القلب للمساعدة على تبريد الجسم.

الصداع

تُسبب ضربة الشمس ألمًا نابضًا في الرأس.