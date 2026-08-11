القرار بيدك.. ماريسكا يحدد موقف عمر مرموش من مانشستر سيتي

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق خلال الموسم الحالي قد يعتمد بشكل كبير على قرار اللاعب نفسه، في ظل رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، فإن وضع عمر مرموش يشبه إلى حد كبير حالة جيمس ترافورد، حارس مرمى مانشستر سيتي، قبل انتقاله إلى ليدز يونايتد، في ظل بحث اللاعب عن المشاركة بصورة منتظمة والحصول على دقائق لعب أكثر.

ويرغب مرموش في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة خلال الموسم الجديد، خاصة مع المنافسة القوية داخل صفوف مانشستر سيتي على المراكز الأساسية.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ماريسكا حصول النجم المصري على فرصته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمامه لإثبات نفسه والمنافسة على مكان في تشكيل الفريق.

ويترقب عمر مرموش تحديد موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في ضمان المشاركة بصورة منتظمة، سواء بالبقاء مع مانشستر سيتي والمنافسة على فرصته أو البحث عن تجربة تمنحه دقائق لعب أكبر.