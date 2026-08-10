ثنائي مصر ضمن قائمة الأغلى.. محمد صلاح ومرموش يزينان كتيبة أصحاب الرواتب الضخمة

فرض الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش حضورهما بقوة ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرا في عالم كرة القدم بعد انتقال صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر وفقا لما أوردته شبكة «Givemesport» البريطانية.

وأعاد انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي رسم ملامح قائمة أعلى الرواتب بين نجوم القارة السمراء، بعدما حافظ قائد منتخب مصر على موقعه بين أصحاب الأجور المرتفعة رغم رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة قضاها بقميص ليفربول وحقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

محمد صلاح ثالث أعلى لاعب أفريقي أجرًا

وأكد تقرير، أن محمد صلاح يحصل على راتب أسبوعي قدره 342 ألفا و500 جنيه إسترليني مع طرابزون سبور ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا خلف الثنائي السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي ومواطنه خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي.

ويعكس الراتب الضخم الذي يحصل عليه محمد صلاح القيمة الكبيرة التي لا يزال يتمتع بها النجم المصري في سوق كرة القدم، رغم انتقاله إلى الدوري التركي وخروجه من منافسات الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني يتربع على القمة

ويتصدر ساديو ماني قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا بعدما يحصل نجم النصر السعودي على راتب أسبوعي يبلغ 656 ألفا و629 جنيها إسترلينيا.

ويأتي مواطنه خاليدو كوليبالي في المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 569 ألفا و626 جنيهًا إسترلينيًا، ليؤكد الثنائي السنغالي تفوق أندية الدوري السعودي من حيث الرواتب التي تقدمها لنجوم القارة.

ويعكس وجود ماني وكوليبالي في صدارة القائمة القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية السعودية، والتي أصبحت لاعبا رئيسيا في سوق انتقالات وأجور النجوم الأفارقة خلال السنوات الأخيرة.

مرموش ضمن الخمسة الأوائل

ولم يغب الحضور المصري عن المراكز الأولى حيث جاء عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الخامس بقائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا براتب أسبوعي يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني.

ويؤكد وجود محمد صلاح وعمر مرموش ضمن المراكز الخمسة الأولى المكانة المتزايدة للنجوم المصريين على خريطة كرة القدم العالمية، خاصة مع امتلاك الثنائي عقودًا ورواتب تضعهما بين أبرز لاعبي القارة من الناحية المالية.

أوسيمين يمنح الدوري التركي حضورًا قويًا

ويظهر الدوري التركي أيضًا بقوة في قائمة أصحاب الرواتب الأعلى من خلال النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي الذي يحتل المركز الرابع براتب أسبوعي يبلغ 307 آلاف و795 جنيهًا إسترلينيًا.

ويضم الدوري التركي اثنين من أعلى أربعة لاعبين أفارقة أجرًا، هما محمد صلاح مع طرابزون سبور وفيكتور أوسيمين مع جالطة سراي في مؤشر على ارتفاع القيمة المالية والنجومية للمسابقة التركية.

3 لاعبين من السنغال وثنائي مغربي

وتحظى السنغال بأكبر حضور في قائمة أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرًا بعدما ضمت ثلاثة لاعبين هم ساديو ماني وخاليدو كوليبالي وإدوار ميندي.

كما يظهر المغرب في القائمة من خلال الثنائي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان وياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي.

ويمنح انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور دفعة قوية للدوري التركي، ليس فقط على المستوى الجماهيري والتسويقي، ولكن أيضًا على صعيد أجور النجوم، بعدما أصبح قائد منتخب مصر واحدًا من أعلى اللاعبين الأفارقة دخلًا، مستفيدًا من مكانته الكبيرة وشعبيته الواسعة في القارة السمراء وحول العالم.