السويس في ملف السمسمية لليونسكو.. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض السويس الرابع للكتاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، ندوة ثقافية بعنوان «السويس في ملف السمسمية لليونسكو»، بمشاركة الكاتب والصحفي محمد بغدادي، والدكتور محمد شبانة، والأستاذ عاطف كابوريا، والفنان موسى أحمد موسى، ويديرها الكاتب أنور فتح الباب.

وتناقش الندوة فن السمسمية باعتباره أحد أبرز ملامح الهوية الثقافية والتراثية لمدينة السويس، ودوره في التعبير عن الوجدان الشعبي لأبناء منطقة القناة، وما يحمله من ذاكرة فنية ارتبطت بتاريخ المدينة وأهلها، خاصة خلال فترات الحروب والمقاومة، إلى جانب بحث أهمية توثيق هذا التراث والحفاظ عليه باعتباره جزءًا من الموروث الثقافي المصري.



كما تتناول الندوة الجهود المرتبطة بإعداد ملف السمسمية لليونسكو، وما يمكن أن يمثله تسجيل هذا الفن ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي من أهمية في التعريف بالتراث السويسي على المستويين المحلي والدولي، وضمان استمراره وانتقاله إلى الأجيال الجديدة.



ويشارك في الندوة عدد من المتخصصين والمهتمين بفنون وتراث السويس، بما يتيح حوارًا حول تاريخ السمسمية، وخصوصية تجربتها الفنية، وعلاقتها بالمجتمع السويسي، ودورها في تشكيل الذاكرة الشعبية للمدينة.



وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها معرض السويس الرابع للكتاب، والتي تجمع بين الندوات الفكرية والأمسيات الأدبية واللقاءات الثقافية، إلى جانب الأنشطة الفنية وورش الأطفال، بما يعزز حضور الكتاب والثقافة في المجتمع السويسي.



ويشهد المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجاري، مشاركة عدد من دور النشر والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يستهدف مختلف الفئات والأعمار.



وتسعى فعاليات المعرض إلى الاحتفاء بتاريخ السويس وهويتها الثقافية، وإبراز ما تمتلكه المدينة من تراث وفنون وموروث شعبي، بما يسهم في التعريف بها والحفاظ على عناصر تراثها الثقافي، وفي مقدمتها فن السمسمية.