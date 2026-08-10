قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السويس في ملف السمسمية لليونسكو.. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب
جمال الشرقاوي

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض السويس الرابع للكتاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، ندوة ثقافية بعنوان «السويس في ملف السمسمية لليونسكو»، بمشاركة الكاتب والصحفي محمد بغدادي، والدكتور محمد شبانة، والأستاذ عاطف كابوريا، والفنان موسى أحمد موسى، ويديرها الكاتب أنور فتح الباب.

وتناقش الندوة فن السمسمية باعتباره أحد أبرز ملامح الهوية الثقافية والتراثية لمدينة السويس، ودوره في التعبير عن الوجدان الشعبي لأبناء منطقة القناة، وما يحمله من ذاكرة فنية ارتبطت بتاريخ المدينة وأهلها، خاصة خلال فترات الحروب والمقاومة، إلى جانب بحث أهمية توثيق هذا التراث والحفاظ عليه باعتباره جزءًا من الموروث الثقافي المصري.


كما تتناول الندوة الجهود المرتبطة بإعداد ملف السمسمية لليونسكو، وما يمكن أن يمثله تسجيل هذا الفن ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي من أهمية في التعريف بالتراث السويسي على المستويين المحلي والدولي، وضمان استمراره وانتقاله إلى الأجيال الجديدة.


ويشارك في الندوة عدد من المتخصصين والمهتمين بفنون وتراث السويس، بما يتيح حوارًا حول تاريخ السمسمية، وخصوصية تجربتها الفنية، وعلاقتها بالمجتمع السويسي، ودورها في تشكيل الذاكرة الشعبية للمدينة.


وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها معرض السويس الرابع للكتاب، والتي تجمع بين الندوات الفكرية والأمسيات الأدبية واللقاءات الثقافية، إلى جانب الأنشطة الفنية وورش الأطفال، بما يعزز حضور الكتاب والثقافة في المجتمع السويسي.


ويشهد المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجاري، مشاركة عدد من دور النشر والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يستهدف مختلف الفئات والأعمار.


وتسعى فعاليات المعرض إلى الاحتفاء بتاريخ السويس وهويتها الثقافية، وإبراز ما تمتلكه المدينة من تراث وفنون وموروث شعبي، بما يسهم في التعريف بها والحفاظ على عناصر تراثها الثقافي، وفي مقدمتها فن السمسمية.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس الهيئة المصرية العامة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

معرض السويس للكتاب

السويس في ملف السمسمية لليونسكو.. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب

وزير الثقافة

عبد العزيز قنصوة: الشباب ثروة الوطن الحقيقية وصناع مستقبله وحملة رسالته

معرض السويس للكتاب

في معرض السويس الرابع للكتاب.. خبراء : إنجاز المونديال بداية لمشروع قومي لاكتشاف المواهب

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد