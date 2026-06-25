حسام بدراوي: 30 يونيو أنقذت مصر من مسار خطير والجيش لعب دوراً حاسماً

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الأحداث التي شهدتها مصر في ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه جنبت البلاد مساراً كان يمكن أن يقود إلى تحديات كبيرة على المستويات السياسية والمؤسسية.

وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن جماعة الإخوان سعت، بحسب رؤيته، إلى إحكام نفوذها على مؤسسات الدولة، محذراً من أن أي تقارب مع الحرس الثوري الإيراني كان من شأنه أن يضع مصر أمام مستقبل بالغ التعقيد.

وأشاد بدور المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، واصفاً مواقفها بالشجاعة في مواجهة ما اعتبره محاولات للهيمنة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أنها تمسكت بمواقفها رغم التحديات.

القوات المسلحة المصرية كان لها دور محوري

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية كان لها دور محوري خلال تلك المرحلة، من خلال الحفاظ على الاستقرار وحماية المواطنين، بما أسهم في عبور البلاد تلك الفترة الحساسة.