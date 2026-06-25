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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسر 10 آلاف جنيه في شهرين.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الجنيه الذهب لنزيف حاد مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026؛ وذلك علي أساس شهري داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتهاوي

وفقد سعر الجنيه الذهب أكثر من 10 آلاف جنيه خلال  شهرين .

سعر الجنيه الذهب في السعودية

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب

وسجل أخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 45.84 ألف جنيه .

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر الذهب اليوم مقدار 15 جنيها في آخر تحديث له اليوم

سعر الجرام اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5730 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6548 جنيها للشراء و6451 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6002 جنيها للشراء و 5913 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5730 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4911 جنيها للشراء و 4838 جنيها للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

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وصل سعر الجنيه الذهب 45.84 ألف جنيه للشراء و 45.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 4039 دولار للشراء و 4038 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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