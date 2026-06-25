صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم

عوض الذهب خسائره بصورة طفيفة وذلك خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتعافي مؤقتا

وتعافي سعر الذهب قبل قليل ليصعد بمقدار 40 جنيه بعد خسارة قدرها 15 جنيه مع مطلع التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5725 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6542 جنيها للشراء و 6428 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5997 جنيها للشراء و 5892 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5725 جنيها للشراءو 5625 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4907 جنيها للشراء و 4821 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3036 دولار للشراء و 3035 دولار للبيع.