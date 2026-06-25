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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عوض الذهب خسائره بصورة طفيفة وذلك خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتعافي مؤقتا

وتعافي سعر الذهب قبل قليل ليصعد بمقدار 40 جنيه بعد خسارة قدرها 15 جنيه مع مطلع التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5725 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6542 جنيها للشراء و 6428 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  5997 جنيها للشراء و 5892 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5725 جنيها للشراءو 5625 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4907 جنيها للشراء و 4821 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3036 دولار للشراء و 3035 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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