نزل 317 جنيها في أسبوع .. سعر الذهب مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 25- 6-2026، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب أكثر من 317 جنيهًا علي أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5700 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6514 جنيها للشراء و 6400 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5971 جنيها للشراء و5866 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5700 جنيها للشراء و 5600 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4885 جنيها للشراء و4800 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.6 ألف جنيه للشراء و 44.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 4019 دولار للشراء و 4018 دولار للبيع.