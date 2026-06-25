قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعي إلى توطين كافة التخصصات الطبية وتقسيم المنيا إلى مراكز تميز
ممثلاً لمصر.. وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس
بعد زلزال فنزويلا .. بيان عاجل من سفارة القاهرة في كاراكاس لأعضاء الجالية المصرية
نزل 317 جنيها في أسبوع .. سعر الذهب مساء اليوم
براءة بهاء حسني من سب وقذف حسين الجسمي .. ماذا حدث؟
لينا صوفيا تبكي بعد نجاتها من حادث سير.. وتؤكد: كنت خايفة أكون أنا الغلطانة
أخبار السيارات | موديلات صينية 2026 سيدان جديدة في مصر.. انطلاق شاحنة رام 1500 TRX موديل 2027 .. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%
حنان مطاوع تستمتع بزيارة المتحف المصري الكبير.. وتشيد بعظمة الحضارة المصرية
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد تبرأتها في قضية السرقة بالإكراه
مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية عبر سلسلة "CARRY ON"
مصر تعرب عن تعازيها لـ فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والذهب والعملات.. إسرائيل تواصل استهدافها للأطفال الفلسطينيين.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 317 جنيها في أسبوع .. سعر الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 25- 6-2026، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب أكثر من 317 جنيهًا علي أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5700 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6514 جنيها للشراء و 6400 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5971 جنيها للشراء و5866 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5700 جنيها للشراء و 5600 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4885 جنيها للشراء و4800 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.6 ألف جنيه للشراء و 44.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 4019 دولار للشراء و 4018 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

موعد اذان المغرب يوم عاشوراء

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. ودعاء النبي عند الإفطار انتهز وقت الإجابة

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

جانب من الجولة

الأوقاف تواصل المتابعة الدعوية والإدارية بمديرية البحيرة

بالصور

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد