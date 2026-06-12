زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026، علي مستوي محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب مساء اليوم زيادة بلغت 180 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر 7142 جنيها للشراء و7074 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و6484 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و5305 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4200 دولار للشراء و4199 دولارا للبيع.