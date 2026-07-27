موعد وصول سفيان بن جديدة ومنصف بقرار إلى القاهرة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد وصول الصفقات الجديدة للنادي الأهلي منصف بقرار وسفيان بن جديدة إلى القاهرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “سفيان بن جديدة يصل للقاهرة بعد قليل بينما يصل منصف بقرار فجر غدا الثلاثاء”.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة لهم، على أن يخوض الفريق في اليوم نفسه ثاني مبارياته الودية أمام فريق لافيينا، ضمن خطة الإعداد التي يقودها الحسين عموتة استعدادًا للموسم الجديد.