موعد وصول سفيان بن جديدة إلى القاهرة.. وقرار مهم من عموتة

يصل اللاعب المغربي سفيان بن جديدة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، اليوم الأحد أو غدًا الإثنين، تمهيدًا لبدء مشواره مع النادي الأهلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، أعد برنامجًا بدنيًا وفنيًا خاصًا لتجهيز اللاعب، بهدف رفع معدلات لياقته وتأهيله قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة لهم، على أن يخوض الفريق في اليوم نفسه ثاني مبارياته الودية أمام فريق لافيينا، ضمن خطة الإعداد التي يقودها الحسين عموتة استعدادًا للموسم الجديد.