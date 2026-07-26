إمام عاشور يعود لتدريبات الأهلي نهاية يوليو.. وعموتة يتمسك باستمراره

يستعد إمام عاشور للانتظام في تدريبات النادي الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، برفقة اللاعبين الدوليين، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، والتي استمرت ثلاثة أسابيع بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تُوج المنتخب الإسباني بلقبها على حساب نظيره الأرجنتيني.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.