برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الحرب في السودان من بين أكثر الكوارث خطورة في العالم

قال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، إن هذا هو العام الرابع للحرب في السودان، وحتى الآن لم نجد حلًا لهذا الصراع، ولذلك فقد أثّر بشكل كبير على السودانيين، فكثير منهم اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب هذه الحرب، ولذلك تُعد هذه الأزمة واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في العالم.

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أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو نصف مليون شخص غادروا البلاد ولجؤوا إلى دولٍ مجاورة، وهناك أيضًا أعداد كبيرة من النازحين داخل السودان، وقد أدى ذلك إلى الكثير من الكوارث الإنسانية، على رأسها المجاعة، وغيرها من الأزمات.

أوضح أن السودان تأثر بشكل بالغ بسبب هذا الصراع، وارتفعت معدلات الفقر بصورة كبيرة، حتى عادت الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات تشبه ما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، آثار الحرب على المياه والكهرباء، وعلى مختلف سبل المعيشة.

جهود حثيثة

وأشار إلى أن النساء تأثرت بشكل كبير بهذه الحرب، كما امتد تأثيرها إلى مختلف الأجيال في السودان، إذ أثرت في قطاع التعليم، وانخرط كثير من الأطفال في هذا الصراع، الأمر الذي يستوجب العمل على إعادتهم إلى المجتمع وتأهيلهم من جديد، ولذلك لا بد من بذل جهود حثيثة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.