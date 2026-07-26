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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة الودية فى كأس خوان جامبر بكامب نو

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حسن العمدة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع النادي الأهلي مع برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، في لقاء يحمل طابعًا تاريخيًا، بعدما أعلن النادي الكتالوني إقامة المباراة يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كل من الأهلي وبرشلونة للاستفادة من المواجهة القوية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أنها تجمع بين اثنين من أكبر الأندية على المستويين الأفريقي والأوروبي.

تكتسب المباراة أهمية استثنائية، إذ ستكون أول مواجهة يحتضنها ملعب كامب نو بعد انتهاء أعمال التطوير وإعادة افتتاحه رسميًا، ليعود لاستضافة المباريات من خلال بطولة كأس خوان جامبر، التي اعتاد برشلونة تنظيمها سنويًا قبل بداية الموسم.

وتمنح هذه المناسبة اللقاء قيمة إضافية، في ظل رغبة برشلونة في الاحتفال بعودة ملعبه التاريخي من خلال مواجهة فريق يمتلك مكانة كبيرة في كرة القدم الأفريقية والعربية، وهو ما يضفي أجواء خاصة على الحدث المنتظر.

تشهد النسخة الحادية والستون من بطولة كأس خوان جامبر مشاركة الأهلي لأول مرة في تاريخ المسابقة، ليصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يحظى بشرف الظهور في هذا الحدث الكروي العريق، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي على الساحة الدولية.

وأشاد برشلونة بتاريخ الأهلي الحافل بالإنجازات، مؤكدًا أن النادي المصري يعد من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في القارة الأفريقية منذ تأسيسه عام 1907 في القاهرة، كما يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وشعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، إذ ينتظرها عشاق الفريقين لمتابعة مواجهة تجمع بين التاريخ والبطولات، في حدث يُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا مميزًا ويشكل انطلاقة قوية لتحضيرات الموسم الجديد.


 

النادي الأهلي الأهلي برشلونة الإسباني برشلونة كأس خوان جامبر

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