والد أشرف داري: عقد نجلي مستمر مع الأهلي.. ولم نناقش أي عروض للرحيل

أكد زهير داري، والد المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، أن نجله لا يزال مرتبطًا بعقد سارٍ مع القلعة الحمراء، مشددًا على احترام اللاعب الكامل لتعاقده مع النادي وعدم وجود أي مفاوضات بشأن الرحيل خلال الفترة الحالية.

وقال زهير داري، في تصريحات صحفية، إن أشرف داري ملتزم بعقده مع الأهلي، ولم يناقش أي عروض للانتقال إلى نادٍ آخر، مؤكدًا أن تركيز اللاعب ينصب بالكامل على الاستمرار مع الفريق.

وأضاف: “إذا كان النادي الأهلي يرغب في فسخ عقد أشرف داري، فعليه الالتزام ببنود التعاقد ودفع القيمة المتبقية كاملة في العقد”، في إشارة إلى تمسك اللاعب بحقوقه التعاقدية



