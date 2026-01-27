أحمد شوبير يكشف عن أخر تطورات ملف رحيل أشرف دراي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم"، إلى تعقيدات في ملف فسخ عقد اللاعب المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن والد اللاعب، الذي يمثله في المفاوضات، اشترط حصول ابنه على كامل مستحقاته المالية المتبقية في العقد، والتي تقدر بمبلغ 2.5 مليون دولار، للموافقة على فسخ العقد بالتراضي.

وأضاف شوبير أن الأهلي رفض في وقت سابق عرض احتراف أوروبي أحضره اللاعب نفسه، والذي كان سيضمن لداري الحصول على راتبه السنوي كاملاً (800 ألف دولار). وبسبب هذا التعنت في المفاوضات وعدم التوصل لحل لتسويق اللاعب بعد رفع اسمه من القائمة، أكد شوبير أن النادي الأهلي سيضطر في النهاية إلى دفع القيمة الكاملة لعقد اللاعب المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، محذراً من الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها النادي نتيجة هذه القرارات.