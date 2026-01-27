محلل رياضي: مصطفى شوبير حارس مصر في الوقت الحالي

أكد المحلل الرياضي، محمود إسماعيل، أن مصطفى شوبير يُعد حارس مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تألقه كان العامل الأبرز في الحفاظ على شباك الأهلي خلال مواجهة يانج أفريكانز، بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود إسماعيل ، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن الأهلي ظهر بشكل باهت خلال الشوط الأول من اللقاء، وقدم أداءً أقل من المتوقع، حيث عانى الفريق من أخطاء واضحة وعدم انسجام بين اللاعبين، ما منح المنافس فرصة للضغط وتهديد المرمى.

وأضاف أن المالي أليو ديانج يُعد عنصرًا مهمًا داخل صفوف الأهلي، لما يقدمه من أدوار مؤثرة في وسط الملعب، مؤكدًا أن المدرب الدنماركي يتمسك باستمراره مع الفريق، نظرا لقيمته الفنية وأهميته في المرحلة المقبلة.