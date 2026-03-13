صن داونز يهزم الملعب المالي بثلاثية ويقترب من نصف نهائي أبطال إفريقيا

هزم فريق ماميلودي صن داونز ضيفه الملعب المالي، بثلاثية دون رد، على ملعبه "لوفتوس فيرسفيلد"، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية صن داونز كل من خوليسو موداو وبرايان مونيز وإكرام راينرز في الدقائق 34، 54، 74.

ويقترب فريق ماميلودي صن داونز من التأهل لدور نصف النهائي بعد هذه النتيجة.

تشكيل صن داونز:

رونوين ويليامز، خوليسو موداو، ماليبونجوي نداماني، جرانت كيكانا، أوبري موديبا، لوكاس ريبيرو سانتوس، تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز، آرثر ساليس، مشرق ماثيوز، مارسيلو الليندي.

ومن المنتظر أن يحسم الفريق الجنوب إفريقي تأهله في مواجهة الإياب الأسبوع المقبل، إلا في حالة حدوث مفاجآت من الملعب المالي.