ترامب: طهران لن تحصل على مقابل في أي اتفاق محتمل بشأن اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على أي مكاسب من الولايات المتحدة مقابل أي اتفاق محتمل يتعلق باليورانيوم، مشددا على رفضه تقديم تنازلات في هذا الملف.



وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، قال ترامب إنه لم يكن ليوافق على مثل هذه الصفقة، مضيفا: لن أعطيهم أي شيء"، في إشارة إلى فكرة نقل اليورانيوم المخصب لأغراض مدنية أو طبية.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، حيث كانت الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، قد شنت ضربات على أهداف داخل إيران أواخر فبراير الماضي، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.



وفي 8 أبريل، أعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق تقدم يُذكر.



ورغم عدم الإعلان رسميا عن استئناف العمليات العسكرية، تواصل واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية، مع تمسكها بالضغط على مضيق هرمز، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.



ويعكس هذا الجمود الدبلوماسي استمرار التعقيد في مسار الأزمة، وسط مؤشرات على احتمالات تصعيد جديد في المنطقة.